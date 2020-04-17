台北市美食外送產業工會今(17)日於疾管署前召開記者會，希望政府與資方能夠開始重視外送員可能成為防疫破口，外送員送餐時根本不會知道訂餐者的健康狀況，雖然熊貓及Uber Eats等外送公司訂餐App系統有「無接觸送餐」選項，但因為不是必須選項，許多外送員一直到收錢才被對方告知說自己在居家隔離。指揮中心指揮官陳時中表示外送員、郵遞員確實面臨接觸風險，但因為居家檢疫、居家隔離仍有保密必要，接下來會找相關外送、郵局人員一起談，擬定辦法若可行就會擇日發布。

(中時 )