外送員易接觸居家隔離者成破口？ 陳時中：將擬辦法 14:592020/04/17 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市美食外送產業工會今(17)日於疾管署前召開記者會，希望政府與資方能夠開始重視外送員可能成為防疫破口，外送員送餐時根本不會知道訂餐者的健康狀況，雖然熊貓及Uber Eats等外送公司訂餐App系統有「無接觸送餐」選項，但因為不是必須選項，許多外送員一直到收錢才被對方告知說自己在居家隔離。指揮中心指揮官陳時中表示外送員、郵遞員確實面臨接觸風險，但因為居家檢疫、居家隔離仍有保密必要，接下來會找相關外送、郵局人員一起談，擬定辦法若可行就會擇日發布。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #外送員 #接觸 #居家隔離 #陳時中 #辦法 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳時中參拜媽祖 祈求疫情維持零確診 10:322020/04/15 生活 怎麼那麼穩！網曝全民「順時中」關鍵 20:542020/04/15 生活 大陸外送員單月1500單 收入曝光引熱議 11:112020/04/16 兩岸 北市長最新民調輸他 柯接班人黃珊珊竟這樣回應 17:082020/04/16 政治 陳時中2022會不會選台北市長？陳揮文驚爆結論 00:042020/04/17 政治 民調黑馬陳時中喊沒要選 吳姓名嘴揭民進黨布局 00:202020/04/17 政治 布局陳時中選台北市長？網竟轟民進黨：不要只會選舉 09:382020/04/17 政治 送餐恐染疫 美食外送產業公會指揮中心外抗議 11:432020/04/17 生活 酒店女公關接觸者為何都沒事？陳時中給答案 14:442020/04/17 生活 最安全國家台灣只排第七 陳時中坦言：有嚇到 14:592020/04/17 生活 生活熱門新聞 酒店女公關接觸者為何都沒事？陳時中給答案 - 生活 連兩天零確診！國內仍維持395例 - 生活 疫情下最安全國家排行曝光 台灣第七 冠軍是它 - 生活 華航改名陳柏惟脫口4個字...網驚：他遲早被民進黨切割 - 時事 零確診只是第一步！專家：病毒沒感染到60％ 的人不會停 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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