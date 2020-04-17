犀牛寶寶剛滿月，與母親妮妮互動十分可愛。（六福村提供／莊旻靜新竹傳真）

六福村主題遊樂園的明星動物犀牛妮妮為全台首隻人工飼養長大的犀牛，她上個月剛生下兒子成為母親，近日園方曝光母子奔跑、洗澡的照片、影片，可愛的親子互動十分吸睛，六福村也趁勢推出搭乘「蘇丹犀望巴士」半價活動，歡迎大眾就近欣賞犀牛母子的萌樣。

六福村行銷經理黃淑芳表示，妮妮的兒子剛滿月，體重已達85公斤，熱愛跑跳，妮妮也常帶兒子洗泥巴浴，不僅可幫助降溫、防曬，泥巴乾掉後還能防止蚊蟲叮咬傷口，一舉數得。

六福村1979年開始飼養保育動物白犀牛，在妮妮產子之後，全園白犀牛數量為23頭，也是全台最多的園區。而妮妮出生時遭到媽媽棄養，又在族群中被排擠，生長過程為人工飼養，初為人母也十分陌生，一度拒絕親餵，所幸在人工協助下，慢慢度過難關，如今母子已親密共處。

為了慶祝犀牛寶寶滿月，六福村也推出具有犀牛造型的「蘇丹犀望巴士」深度體驗半價優惠活動，即日起至5月31日止，選購「蘇丹犀望巴士」行程，即享每人半價999元優惠，可近距離幫犀牛刷背，並可探望妮妮母子，全程還有導覽員解說，詳情可上六福村官網、臉書查詢。

(中時 )