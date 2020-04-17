目前口罩採藥局或網路購買，衛福部正與教育部研議，直接配送口罩到中小學，由學校販售給學生。但教師團體反對，呼籲政府「別把學校當便利超商，老師當藥師」。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，此議題教育部會持續溝通，希望是以最有效率的方式販賣和配送口罩。「大家都會犧牲一點」表示仍會持續進行溝通。

(中時 )