口罩直送中小學教師反對 指揮中心：與教育部持續溝通 15:042020/04/17 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 目前口罩採藥局或網路購買，衛福部正與教育部研議，直接配送口罩到中小學，由學校販售給學生。但教師團體反對，呼籲政府「別把學校當便利超商，老師當藥師」。 疫情指揮中心指揮官陳時中表示，此議題教育部會持續溝通，希望是以最有效率的方式販賣和配送口罩。「大家都會犧牲一點」表示仍會持續進行溝通。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #溝通 #口罩 #教育部 #反對 #學校 也許您會感興趣 推薦閱讀 Errr大戰！李正皓引公文：台灣沒對不起新加坡 14:062020/04/13 政治 兒童口罩變難搶？網怒揭2大關鍵 15:052020/04/13 日常 鼓勵男童勇敢戴 陳時中粉紅口罩上陣 00:512020/04/14 生活新聞 明起4至8歲小童立體口罩全面網購 14:152020/04/14 生活 明起可網購兒童口罩 北市議員籲國中小統籌配發 16:172020/04/14 政治 響應阿中部長粉色宣言 業者生產「櫻花粉」徵用口罩 16:192020/04/14 生活 響應阿中部長粉色宣言 中衛生產「櫻花粉」做為徵用口罩 22:472020/04/14 財經 4～8歲小童口罩 今起全面網購 01:242020/04/15 生活新聞 新冠病毒可在衣物上活多久？最恐怖的竟是醫用口罩 10:392020/04/16 生活 竹市兒童口罩增3倍 冠全台 04:102020/04/17 地方新聞 生活熱門新聞 酒店女公關接觸者為何都沒事？陳時中給答案 - 生活 疫情下最安全國家排行曝光 台灣第七 冠軍是它 - 生活 連兩天零確診！ 仍維持395例 - 生活 想領勞動部3萬元 現在才開始投保職業工會已來不及 - 生活 外送員慘了！Gogoro嚴查違規車 強制升級再扣違約金 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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