和康(1783)下午參加證交所業績發表會時總經理陳松青表示，受到新冠肺炎疫情影響，首季大陸、歐美地區等出貨有延遲，大陸區預期將等到6月才能知道影響到底有多大，歐美市場需求仍在但缺乏航班影響訂單的延遲，所以月營收波動較大，現在需要以季度來看才比較適合。他說，公司一劑型的關節注射劑預計將會在5月1日取得到台灣健保核價，預期第3季可望拿到馬來西亞一劑型藥證，並積極布局歐盟市場。

目前大陸地區逐漸開放醫院但醫美尚未全面恢復，陳松青說，皮膚填補劑的確有受影響，至於影響範圍到底有多大，需要等到6月才能明確；另外，在歐美方面，美國、西班牙、土耳其、波蘭居家管制，使得手術進行減少客戶下單會比較保守，但市場需求仍在，有些雖然要出貨但缺少航班，因此訂單延遲，目前以季度營收來觀察會比較準確。

陳松青強調，公司連續3年獲利已步上軌道，生醫拓展策略已經開始發酵，複製台灣成功經驗，推展到各國有效帶動生醫及醫材的獲利成長，將持續進行III類醫材產品的各國認證，預計在2020年將取得6項高階醫材產品上市許可證，將帶動營收成長動能，另外，保養品代工事業結構調整已見成效，預期未來表現將更為出色。

未來醫材成長動能，第一產品線在關節注射劑方面，台灣將持續增加指標醫院使用數量、持續推展俄羅斯市場，目前已在莫斯科藥局山售、土耳其與波蘭在2019年Q4出貨後的臨床使用回單效果佳，今年年Q1國外客戶持續回單，若不是新冠肺炎疫情影響，業績成長幅度可更大，和康生說，受疫情影響有些訂單出貨延緩，不然表現將會更好，另外，將積極拓展三劑型產品的歐盟市場。

第二產品線膠原蛋白醫材部分，和康生在美國市場膠原蛋白牙材產品獲得良好的回響，今年成長動能強、韓國除了積極拓展膠原白牙材市場外，鼻腔修復醫材產品也在2020年3月首單出貨、拓展膠原蛋白醫材於台灣外科傷口應用市場 ，已拓展科別包括心臟血管外科/胸腔外科/ 整型外科/乳房外科/一般外科/直腸外科之止血應用，臨床功效佳，持續帶動業績成長。

第三產品線骨骼填補骨材部分，和康說，美國新一代骨誘導型骨 格填補骨材-AttraX Scaffold臨床使用功效佳，NU已列為重點推廣產品，目前市場趨勢已由異體骨骨材轉往人工骨材，預估未來需求會持續增加；在可注射式骨填料持續在台灣市場銷售成長、陶瓷骨填補顆粒於2020年2月新增中國小規格上市許可證，注入牙科市場拓展動能。

另外，保養品代客研製方面，持續產品面轉型速度，加快具生醫醫材特色的新配方、新劑型、新材料及新產品的開發速度，提升保養品代客研製的競爭優勢，加深與客戶的黏著度。

(時報資訊)