自來水管再被挖破！ 釀基隆西定路大塞車 16:272020/04/17 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市西定路為不少民眾來往上、下班的重要道路，但卻於17日中午因挖路面導致水管破裂。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市西定路為不少民眾來往上、下班的重要道路，但卻於17日中午因挖路面導致水管破裂。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真） 基隆市西定路為不少民眾來往上、下班的重要道路，但卻於17日中午因挖路面導致水管破裂。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真） 基隆市西定路為不少民眾來往上、下班的重要道路，但卻於17日中午因挖路面導致水管破裂。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真） 基隆市西定路為不少民眾來往上、下班的重要道路，但卻於17日中午因挖路面導致水管破裂。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真） 基隆市西定路為不少民眾來往上、下班的重要道路，有民眾於17日中午反應指出，該路段發生大塞車，並且一直無法動彈，基隆市議員張秉鈞接獲消息立即前往了解塞車原因。 張秉鈞指出，自己現場前往確認後，發現事發原因為刨挖路面不慎，而挖破自來水管，需等待水管修復後才可以進行完成路面刨撲。他指出，該路段目前仍然進行水管修復工程，待水管修復完畢後，將立即完成路面刨撲工程，並預計在15：30完工。 張秉鈞呼籲民眾，經過這個路段時，民眾必須多注意安全，以避免發生危險。 (中時 ) #水管 #民眾 #路段 #原因 #基隆市 也許您會感興趣 推薦閱讀 向上路致命的區間路段 市議員：點亮安全回家的路 17:462020/04/13 生活 飢餓老鷹抓蛇吞 強爪一勾秒變笑話 10:532020/04/14 搜奇 基隆婦幼停車不足惹民怨 市議員籲造友善停車空間 18:082020/04/14 生活 保險變革年理財 聯众保經授訣 04:102020/04/15 投資理財 居家檢疫趴趴走 婆媳挨罰170萬 台商土地遭查封 04:102020/04/15 社會新聞 基隆市社會處3度遭闖空門 專挑「社會救助金」櫃台 10:462020/04/15 社會 《傳產》想住台北市？北投溫泉路「3」字頭實惠 11:082020/04/15 財經 南山人壽 微型保險保障弱勢 04:102020/04/16 金融．稅務 「蜘蛛人」潛基市府 前晚才偷海大 15:552020/04/16 社會 「蜘蛛人」潛入基市府偷竊 警在前後門安攝影機補強維安 18:552020/04/16 生活 生活熱門新聞 酒店女公關接觸者為何都沒事？陳時中給答案 - 生活 最安全國家台灣只排第七 陳時中坦言：有嚇到 - 生活 疫情下最安全國家排行曝光 台灣第七 冠軍是它 - 生活 振奮！台灣又零確診 全家、7-11、日出茶太豪送好康 - 生活 華航改名陳柏惟脫口4個字...網驚：他遲早被民進黨切割 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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