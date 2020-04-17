基隆市西定路為不少民眾來往上、下班的重要道路，但卻於17日中午因挖路面導致水管破裂。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市西定路為不少民眾來往上、下班的重要道路，但卻於17日中午因挖路面導致水管破裂。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市西定路為不少民眾來往上、下班的重要道路，但卻於17日中午因挖路面導致水管破裂。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市西定路為不少民眾來往上、下班的重要道路，但卻於17日中午因挖路面導致水管破裂。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市西定路為不少民眾來往上、下班的重要道路，有民眾於17日中午反應指出，該路段發生大塞車，並且一直無法動彈，基隆市議員張秉鈞接獲消息立即前往了解塞車原因。

張秉鈞指出，自己現場前往確認後，發現事發原因為刨挖路面不慎，而挖破自來水管，需等待水管修復後才可以進行完成路面刨撲。他指出，該路段目前仍然進行水管修復工程，待水管修復完畢後，將立即完成路面刨撲工程，並預計在15：30完工。

張秉鈞呼籲民眾，經過這個路段時，民眾必須多注意安全，以避免發生危險。

(中時 )