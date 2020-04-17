經濟部水利署與慈濟慈善事業基金會17日下午於新店靜思堂簽署合作備忘錄，除由水利署開發提供Qwater淨水設備給慈濟志工運用，並就災害防救教育、資訊交流、援助設備提供或研發等事項合作，透過政府與民間攜手合作，強化災害防範觀念教育及宣導，加速災時、災後搶險救災援助，更即時提供災區民眾安全用水。 因應氣候變遷造成天然災害加劇，為避免災時受汙染水源危害民眾健康，水利署研發Qwater淨水設備，能在災區提供民眾安全用水。104年蘇迪勒颱風期間，水利署即曾與慈濟合作，緊急提供新店烏來災區符合標準之飲用水。 水利署表示，為了協助災區受災民眾安全用水需求，目前已經研發15CMD(每日生產15噸飲水)、5CMD、2CMD等三種淨水設備，除了自行操作運用外，也希望持續透過本次合作協議，不斷擴增政府與民間合作防救災量能。 水利署指出，過去幾年與慈濟已共同合作國外救災援助，在泰國、菲律賓、寮國等，即曾由水利署提供淨水設備，經慈濟遍佈全球的志工，快速進行運輸、操作，於災區抽取河水過濾、淨化，提供災民安全生活飲水需求。

(工商 )