男子墜落火炎山下方深谷。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣三義火炎山17日下午1點多，驚傳有1名男性登山客墜落大峽谷，消防局獲報出動3車7名人員前往搶救，特搜人員已登山搜尋，下午2點15分接觸到報案人，並出動空拍機搜尋傷者位置，而該名傷者疑似是新北市碧潭所的林姓員警。

有目擊山友指出，當時該名墜谷登山客，與友人在懸崖邊拍照，他坐在懸崖邊雙腳懸空，不停挪移喬位置，突然土石鬆動，那個男生就摔了下去，幫他拍照的朋友也全程目睹。另名山友則表示，當時聽到一群人尖叫，瞬間土石飛揚，就有人所說他看見有人掉下去了。

男子墜谷的地方是火炎山熱門的拍照景點，但林務局及其他登山志工團隊早已在現場立牌警告、拉繩索，指出火炎山因礫石紅土惡地地形，土石鬆動常有掏空情形，崖邊隨時可能崩塌，但還是擋不住遊客想拍美照的行為。

山友表示，該登山客至少跌落深度超過100米深谷。特搜人員目前尚未接觸到墜谷傷者，已出動空拍機協助搜尋。

(中時 )