梁靜茹、張智成、方泂鑌、林明禎、黃啟銘及宇珩等共40位馬來西亞歌手獻唱公益歌曲〈Heal The World+手牽手〉，致敬每一位站在前線的抗疫勇士；梁靜茹今（17日）在社群網站分享該曲，感動表示：「我想參與及付出，希望給大家更多的加油打氣，特別感謝這次機會。」 近期都待在台北的她，不忘呼籲大家注意安全，保持 「愛你的距離 1.5公尺」，並記得勤洗手。

梁靜茹表示，因大馬行動管制，每個歌手都是用手機自行在家錄音、拍影片，最後才集結完成這首歌曲及MV；回想錄音當時，她感性地說：「雖只是錄短短的幾句英文歌詞就已經快哭了。」對受疫情影響的所有人感同身受；她的表哥張智成以及好友方泂鑌也加入這次合唱行列，「還要特別感謝宇珩，幫忙處理大家的vocal 剪接，我們都是在群組溝通流程，感謝有雲端的世界，讓我們可以這樣合唱，互相支持，用音樂擁抱彼此」；她特別提到這次參與合唱的一位馬來西亞歌壇前輩周金亮，「我們很開心他能參與，他是我們眾多歌手的伯樂之一」。

梁靜茹等40位歌手齊心獻唱公益歌曲。（翻攝YouTube）

40位歌手齊心獻唱公益歌曲。（翻攝YouTube）

(中時 )