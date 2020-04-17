開創全台「超市火鍋」的祥富水產，在16日晚間突然宣告倒閉，同集團的「八坂丼屋」與「祥順水產」也傳出暫停營業，更有員工表示已經有2個月沒有拿到薪水，而其實從1月起該集團的內部公告就可以發現事有蹊俏。

1月20日公告。（圖／報系資料照）

在1月20日時，八坂國際餐飲連鎖發出了內部公告，內容提到因為過年提前一個月，除了結算薪資之外還需做國稅局的年度結算，所以無法在1月23日前結算出員工的年終獎金，所以將會跟往年一樣，在2月時才發放獎金。

2月5日公告。（圖／報系資料照）

開工後應該舉辦的春酒，也在2月5日時發布公告取消，主要說是因為新冠肺炎疫情關係，所以改發祥富水產的800元抵用卷，讓員工自行擇日前往用餐。

2月18日公告。（圖／報系資料照）

而到了2月18日時，該集團又發了另一個公告表示，因為新冠肺炎疫情關係，需要籌備資金來應付長期虧損，所以原本說要在2月發放的獎金也將延期，並謝謝員工一同共體時艱。

高雄市勞工局清查出祥富水產相關投保紀錄共有300多名員工，已經派員到場進行了解，主任秘書皮忠謀表示，一早已經受理祥富水產員工的勞資爭議調解，將會查證申訴內容，鼓勵權益受損者聯合提出調解，並會要求業者出面說明。

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(中時電子報)