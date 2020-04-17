台中市大坑步道近來假日突破2萬3千多人潮，避免形成防疫破口，台中市政府17日實施人流總量管制，觀旅局同步啟動「台中市主要觀光景點及周邊道路即時影像」新功能，民眾可透過網路，隨時掌握各觀光景點人潮狀況。

台中市副市長令狐榮達與觀旅局人員，視察大坑9、9-1號及10號步道人流管制狀況；令狐榮達表示，中央10日宣布人流管制措施，包括，大坑風景區、逢甲夜市、台中火車站、台中國際機場等重要交通節點、熱門景點等，20多處設有即時影像。

觀旅局長林筱淇指出，大坑步道出入口（東山路一段與經補路口）進行人流總量管制，現場有人員廣播及舉牌勸導勿進入，並宣導防疫措施；大坑地震公園及經補庫停車場的部分停車格位則封閉。

林筱淇說，台中市風景區人流管制標準依綜合景區人潮承載面積，及周邊停車格數判斷，大坑風景區約4500人、大安濱海樂園約10250人、大甲鐵砧山風景區、雕塑公園各3500人；一旦停車數達50％，將引導遊客前往其他替代景點，紓解人、車流。

未來包括，台中公園、東豐自行車綠廊、鐵砧山風景區、大安濱海樂園、大甲鎮瀾宮、第二市場、一中商圈、科博館周邊、審計新村、秋紅谷周邊、台中州廳前、彩虹眷村、高美木棧道旁、東海藝術街商圈、后豐鐵馬道、光復新村等，陸續增加其他知名景點即時影像，預計4月底前介接完成。

(中時 )