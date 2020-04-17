台中市西屯區因轄區內有豪宅林立的七期重畫區，三月時很多居民從國外返台，在家進行十四天居家檢疫，居家檢疫人數居全市之冠，近來返台人數下降，區公所不敢鬆懈，區長陳寶雲與區公所團隊里辦處宣導防疫，提醒居家檢疫者配合，不要趴趴走，危害別人，自己也要付出重罰代價。

防疫上緊發條，建設不喊停，陳寶雲率副區長林秋萬、主祕嚴錦堂等人到里辦公處關心地方建設，也保持社交距離，室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺之距離，降低感染與傳播的機會，向里民宣導防疫措施，自備防疫看板，讓里民馬上就能接收到清楚的訊息。

陳寶雲強調，雖然台灣已經擋下好幾波疫情，但新冠肺炎還籠罩世界各地，尤其假期出遊潮更讓人擔心，呼籲市民要注重自己的健康，勤洗手、戴口罩，保持社交距離，做好自主健康管理，共體時艱齊心抗疫渡過肺炎難關。

第一線防疫人員堅守崗位，防疫無假期，日夜守護民眾健康安全不敢鬆懈，深怕疫情破口造成嚴重後果；西屯區的居家檢疫民眾人數曾居台中市之冠，里幹事及公所團隊全力備戰，貼心服務，做好防疫措施，一起度過疫期。

(中時 )