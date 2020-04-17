新冠肺炎(COVID-19)疫情期間，為了讓使用者能夠了解即時且正確的資訊，微軟(Microsoft)、Google 以及蘋果(Apple)三大巨頭都不約而同推出了新冠肺炎專屬網站。不僅如此，Twitter、Facebook 等社群平台也都優化介面，優先顯示在地公衛機構的網站連結。稍早之前，身為全球搜尋引擎龍頭的 Google，又針對新冠肺炎相關搜尋結果進行了介面優化，期待可以協助使用者搜尋到最完整、正確的相關資訊。

目前，無論是透過 Google 搜尋的桌面端。或是手機端的網頁，進行新冠肺炎相關關鍵字的搜尋，都會主動呈現固定的新冠肺炎警示欄位。以桌面端為例，搜尋畫面左邊會呈現固定的「COVID-19警示」區塊，並且提供「總覽、症狀、預防方法、統計資料」的選項，點選後可以快速搜尋(症狀、預防方法等)。右側的知識圖譜面板，則會顯示目前全球新冠肺炎疫情地圖，還有以確診數排序的資料，並且在全球確診數下方就呈現了台灣地區的確診數，搜尋結果很直觀。且如果持續往下滾動網頁，只要沒有離開第一頁的搜尋介面，左側的新冠肺炎警示，就會持續存在。

Google 搜尋針對新冠肺炎相關關鍵字的搜尋結果進行優化。(達志影像／shutterstock提供)

在Google 搜尋手機端，搜尋新冠肺炎的話，也會呈現類似的數據。當然因為手機顯示介面較小，無法容納過多資訊。因此，新冠肺炎總覽欄位、援助與資訊欄位、統計資料等內容會依序呈現。且同樣在往下滾動畫面時，最頂端的新冠肺炎警示欄位都會持續存在，且以淡粉紅的顏色顯示，很具提醒效果。

以實際測試為例，上述優化搜尋頁面的呈現方式，凡是搜尋新冠肺炎、武漢肺炎、肺炎、COVID-19、COVID、coronavirus、冠狀病毒、SARS-CoV-2等關鍵字，都會呈現同樣的效果，無一疏漏。

為了防止新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，Google、蘋果以及 Facebook 都不約而同了公布了以大數據追蹤人群移動情況的資料，結果顯示如果人群降低移動頻率，確實對於有效防控疫情帶來幫助。而 Google 與蘋果也破天荒合作，將會共同開發應用程式介面(API)，來讓 Android 與 iOS App 之間可以共享部分資料，協助追蹤曾與確診者接觸過的使用者，以期進一步防控疫情擴散。這個 API 預計 5 月釋出，已經有 27 個歐洲國家都表態有意使，但是這項技術可能牽涉到的隱私議題也引發關注，歐盟方面將會深入了解。

(中時電子報)