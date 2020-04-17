警方查獲作案衣物及贓款。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

25歲張姓男子原在火鍋店上班，但染有毒癮作息極不正常，日前被裁失業，缺錢花用日前在北市大同區永樂市場閒晃找尋目標，看準80多歲的黃姓老婦行動遲緩，一把將她推倒，搶走放有2萬多元的皮包，北市警方晚間鎖定對象，在張三重住家將他當場逮捕。

警方調查，80歲黃姓老婦16日下午4時許，隻身前往市場買菜，但付錢時亮出不少千元紙鈔，被暗中觀察的張嫌盯上，一路尾隨被害人，並在捷運站附近四下無人時，猛推婦人再強搶皮包，再騎乘以布條遮蓋車牌的機車逃逸。

大同警方獲報後，調閱監視器循線追查，發現張嫌犯發1個多小時前，就已在市場周遭來回觀察，經比對後確認張的身份，於是前往張三重區的住處找人。

張當時剛逃回家，原以為還沒被警方鎖定，還在盤算得手的2萬多元如何花用，不料就遭當場逮捕，張辯稱自己失業缺錢，所以才會行搶，警訊後被依強盜罪移送法辦。

(中時 )