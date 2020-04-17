台北市議員闕枚莎今在議會質詢台北市長柯文哲「抵抗新冠肺炎最有效的方式有哪些？」柯文哲回應，戴口罩、勤洗手和保持社交距離。後又反問提升免疫力呢？柯文哲竟說提升免疫力的「效果不大」，讓現場所有人相當異。

柯文哲取消小學生每周免費牛奶的政策，闕枚莎長期爭取，盼市府能恢復政策，闕枚莎指出，上個會期做了問卷調查，有許多小學生希望能恢復喝牛奶的政策，闕表示，也可改喝優酪乳，甚至比牛奶好，更是乳糖不耐症的救星；闕枚莎在現場也送了2瓶優酪乳給市長和副市長黃珊珊，盼能讓黃珊珊提升免疫力、早日康復。

不過闕枚莎在問柯文哲提升免疫力是否能抵抗新冠肺炎病毒時，柯文哲竟回答，「效果不大」，讓許多人相當訝異。

另外，針對教育部撥1.5億給北市千人以上學校，購買紅外線熱顯像儀，但台南去爭取只要600人的學校就可添購，北市卻要達到1千人，闕枚莎也盼市府能爭取或運用市府的經費，替尚未購買熱顯像儀的學校添購，才能落實校園防疫。

(中時 )