全球新冠肺炎疫情延燒，專業特用化學材料通路商—崇越電通(3388)近期醫療產品接單非常好，崇越電通董事長潘振成表示，今年因有新冠肺炎疫情，難以預估全年狀況，不過公司在醫療、散熱及5G材料接獲很多訂單，希望這些訂單能夠彌補其他產品下滑。

崇越電通長期專注於Silicone及特殊關鍵材料和設備之銷售，提供材料+設備的解決方案(Total solution)，主要國際大廠包括：Shin-Etsu Chemical(信越化學)、Dow Sil(陶熙,原名Dow Corning)、MPM(隸屬韓國KCC集團)、Wacker(瓦克)，以及大陸廠商：埃肯(挪威Elkem集團)、新安化工、浙江合盛、東岳等；由於Silicone是以SiO2為基礎材料精煉而成之化學聚合物，屬於特用化學品，具有無毒、環保、耐候性佳、耐高低溫、耐燃、優異電器特性及化學安定性等優越化學特性，廣泛應用在各種產業，讓公司營運不易受單一或少數產業景氣循環影響。

受到新冠肺炎疫情影響，各國失業率大幅上升，且封城導致如：紡織、製鞋、化妝品及運動用品等關閉實體銷售點，多數產業訂單自第2季起陸續受到影響，不過醫療材料(呼吸面罩、氧氣管、導尿管等)、因應居家工作/遠距教學/視訊會議的散熱材料，以及5G材料如：手機、基地台電線纜、散熱材料應用、PCB板PPO樹脂粉體添加等則因疫情需求增溫。

潘振成表示，第2季醫療相關如：醫療面罩矽膠、睡眠呼吸改善面罩材料、非侵入式導管配件材料及醫療電子接著劑等接單非常好，醫療相關產品約佔公司營收3.6%，預估第2季起會增加很快。

大陸廠區於2月24日全面復工後，崇越電通3月合併營收回升至7.5億元，年成長11.32%，累計第1季合併營收為17.63億元，年成長1.57%。

崇越電通2019年合併營收為77.72億元，年減9.04%，營業毛利為13.17億元，年減19.88%，營業淨利為5億元，年減22.59%，稅後盈餘為3.75億元，年減18.88%，因增資股本由6.4億元增加至7.4億元，每股盈餘為5.1元。

潘振成表示，第1季毛利率有上揚，今年因有新冠肺炎疫情，難以預估全年狀況，不過公司在醫療、散熱及5G材料接獲很多訂單，希望這些訂單能夠彌補其他產品下滑，公司將持續擴大因疫情明顯受益產業、未來國家政策重點產業如：大陸新基建7大產業(5G基站建設、新能源汽車充電樁、大資料中心、人工智慧、工業互聯網、特高壓、城際以及城軌交通)、ADAS散熱材料及其他特殊應用如：船舶防蝕塗料等，維持公司營運成長。

(時報資訊)