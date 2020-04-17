全球的新冠病毒起源為何至今仍眾說紛紜，不過自英國劍橋大學一篇研究指出病毒目前已突變分為3型，並在武漢疫情爆發時已突變，證明病毒並非源於武漢而引起熱議；不過該研究第一作者、劍橋大學遺傳學家佛斯特在接受美媒訪問時解釋，雖然在美國流行的新冠病毒是在陸流行的「祖先」，但病毒確切起源仍無法確定，不過可以肯定的是新冠病毒最早是在大陸傳開，而最早的流行地點可能是比武漢更靠南的廣東。

佛斯特（Peter Forster）於8日在《美國科學院院報》（PNAS）發表「新冠病毒基因的種系發生學網路分析」（Phylogenetic network analysis of SARS-CoV-2 genomes）的一文中指出，研究人員分析了自2019年12月24日至2020年3月4日期間從世界各地採集的160個新冠病毒基因組的數據，當時研究發現病毒在全球已三個主要新冠病毒變體，共可分為A、B、C三型。

Cambridge study shows coronavirus was originited from US ，truth is revealing https://t.co/ZCrhXGYJBH — David Wayne (@Water4wood) April 10, 2020

佛斯特指出，A型病毒與蝙蝠及穿山甲體內發現的冠狀病毒最為接近，為原始病毒類型，B型衍生自A型，C型衍生自B型。A和C型多發現於歐洲人和美國人中，B型是東亞最常見的類型。不過，有不少網友引據此研究推論，證明「病毒起源並非來自大陸，終於還大陸一個清白」。

Researchers from the University of Cambridge found the virus now seen in Wuhan, China and East Asia — ground-zero for the outbreak — is not the original variety.#COVIDー19 #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/EUKSQyacHJ — DF. (@decidingfacts) April 9, 2020

對此，佛斯特接受《美國之音》訪問時表示，雖然還無法斷定病毒的確切起源，但可以肯定的是新冠病毒最早是在大陸傳播開的，而且病毒最早的流行地點可能並不在武漢，而是比武漢更靠南的廣東。

佛斯特進一步解釋，截至1月17日，研究團隊共蒐集來自武漢44個樣本，其中有42個是B型，只有2個是A型，所以武漢看起來不像是A型病毒的早期傳播地；而當時大陸其他地方的樣本只有11個，其中7個是A型，4個是B型，C型當時不存在，而在分依這些樣本發生地，它們發生在深圳與廣東，故病毒起源應該是在大陸南方地區，並推算病毒最早是從2019年9月13日至12月7日這個區間內開始的。不過他也強調，考慮到樣本數量有限，這只是初步的推斷。

但美國為A型病毒起源卻不是新冠病毒起源地，佛斯特解釋，有前往加拿大和北美的人攜帶了A型病毒，並通過「奠基者效應」，它在相當長時間內都沒被發現但卻傳開、且傳染性很強，然後突然A型就在美國成為主要的類型，「這就是我們所說的『奠基者效應』，但這並不意味著因為它是美國的多數類型，所以它就是來自美國。這是一個錯誤的結論」。

至於為何最接近新冠病毒源頭的A型病毒在美國和澳大利亞更常見，福斯特的研究團隊認為，B型病毒在東亞地區在地化可能也是「奠基者效應」所致；另外一種解釋是，武漢的B型病毒可能在免疫和環境上更適應很大一部分的東亞人群。而對於東亞以外的地區，病毒需要變異才能克服對它的抵抗力。

不過佛斯特也表示，目前不能排除這樣一種可能性，「比如說一個瘋狂的科學家，姑且說是馬達加斯加的科學家，在他的車庫實驗室裡人工製造出了一種病毒，然後到了大陸，並在那裡投放了病毒。這是資料無法區分的。但我可以說的是，病毒的傳播是很早就在大陸發生了」。

至於美國疫情的爆發，福斯特表示病毒最先在美國西岸爆發時應該是從東亞地區傳入，但後來在紐約大爆發時，病毒是來自歐洲。

(中時電子報)