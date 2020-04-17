上櫃建商富旺國際（6219）今日舉行股東會，無謂疫情影響，今年公司將在北中南各地推案，統計所有新成屋與預售案，總戶數高達1200戶，總銷金額預估93億。受到股東會行情帶動，富旺股價上漲3.5%，收在16元。

富旺國際建設事業處總經理林宗毅表示，公司將在上半年520檔期推出七個預售案，區域遍及台中西屯、台中沙鹿、新竹縣湖口鄉、雲林縣斗六市、高雄市楠梓區，預售案總銷金額預估達73.5億元，目前均在潛銷預約中。

除此之外，富旺在工業用地佈局積極，目前在桃園南崁、彰化、台南、高雄等縣市均擁有工業區土地，且銷售狀況更是受到台商回流投資設廠帶動，處分利益可觀。

法人則表示，富旺在工業用地的營運模式已行之多年，若干工業用地銷售亦搭配協助興建廠房，對於公司未來營運有正面挹注。

富旺國際今日股東會通過108年度第四季每股配息0.652元，富旺108年度共配息兩次，合計每股配息1.1714元，配息率高達九成。

(中時電子報)