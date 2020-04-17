日盛投信日盛基金經理人楊遠瀚今（17）日表示，受到疫情影響，上半年總經數據應難有起色，但疫情若能逐漸受控，加上各國逐漸解封經濟活動，市場風險偏好將回溫。全球股市近期受惠資金氾濫而反彈，台股之前救市措施包括央行降息1碼、國安基金授權5,000億元護盤、金管會宣布平盤下有條件禁止放空等已穩住股市，預估歐美疫情爆發後使第二季有進一步的訂單與獲利下修潮可能是最後利空測試。

近期國內外法說陸續起跑，鏡頭光學大廠大立光第二季展望負面，顯示手機銷售仍弱；半導體龍頭台積電獲利優於預期，目前市場最強的需求在HPC與5G基地台，而首季受惠疫情帶動居家工作、宅經濟而表現強勢的server及PC需求能否延續成長力道也是關注重點。

楊遠瀚指出，近期疫情全球確診人數的成長速度開始趨緩，市場對於4月疫情見高仍有期待，然隨著企業第一季營運結果出爐，市場將目光開始放置於經濟基本面，以及產業第二季營運展望。

楊遠瀚分析指出，3、4月中國廠區復工率持續拉高，但歐美或東南亞、東北亞不少廠區也因鎖國或緊急狀態而停工，加上全球運輸也不便，對製造業的衝擊可能延續至第二季，但最大衝擊應已過，而部分疫情好轉的地區解封後可能帶動民眾消費回升，即便政府補貼但民眾收入確實已縮減，初期購物因以基本民生物資或較低價位的非必需消費品為主如衣服、鞋子、化妝品、藥品等；整體看好產業仍以受疫情影響低、間接受惠或政府支持的族群為主，包括資料中心、PC、5G基地台、IP Service等，也可找尋此波下跌但長線獲利與股利穩健的高殖利率族群布局。

(工商 )