安心亞、宋柏緯於《墜愛》中的戀情告急，兩人回到當初相遇地點「弦月海灘」看日出，由於宋柏緯得讓安心亞長時間「枕大腿」，拍攝前他先是拿出私藏的麵包補足體力後才開始談情說愛，等戲時宋柏緯精神奕奕站在高處俯瞰海景，見旁邊的工作人員有些緊張，他還說：「不要怕，我在。」暖男之舉徹底融化在場眾人。

安心亞、宋柏緯於《墜愛》中的戀情告急。（圖／歐銻銻娛樂提供）

宋柏緯在劇中的家極為寬敞、豪華，其中有多段重要劇情，宋柏緯都躺在柔軟大床上拍攝，彷彿像在自己家一樣自在，被問及實際住處？宋柏緯自爆家中簡樸，還說：「本人的房間差太多了！我們家採光沒那麼好，然後我也不是睡這種雙人床，我是睡上下舖的，但有很大的木製書桌、木製書櫃、木製衣櫥，一台原木色的電子鋼琴。」

安心亞、宋柏緯於《墜愛》中的戀情告急。（圖／歐銻銻娛樂提供）

除了室內景，劇組當初尋找室外景也很用心，將安心亞、宋柏緯相遇與準備告別的地點都設定在海邊，劇中「弦月海灘」景色絕美，不過附近生活機能較不方便，宋柏緯上工還自備糧食，有次吃貝果被發現，側拍師拿著鏡頭追問：「這是你變出來的嗎？」宋柏緯眼見被抓包，只好指著旁邊的懸崖搞笑說：「我剛在那邊買的。」

安心亞、宋柏緯於《墜愛》中的戀情告急。（圖／歐銻銻娛樂提供）

本週劇情緊湊，安心亞（飾 方多米）抓緊所剩的時間跟宋柏緯相處，希望留下更多美好回憶，感情方面已令她煩惱，家裡也不斷出狀況，她的「妹妹」程茉（飾 方千芮）鬧離職還跟媽媽劉沛緹鬧情緒，安心亞得花心思勸說。母女爭吵場面激烈，不過實際拍攝程茉與劉沛緹在現場也是不斷搞笑，兩人排練時更邊跳舞邊唸對台詞，顯見演員們培養出的革命感情。《墜愛》於每週六晚間十點在TVBS 42台、愛奇藝台灣站播出。

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(中時電子報)