新北市一名吳姓男子（43歲）今（17）日上午11時許騎乘機車，沿著蘆洲區中正路往仁愛街方向行駛時，疑似想要搶快左轉，他先是橫跨雙黃線，卻與一輛準備回總站的公車發生對撞，吳男當場噴飛倒地，頭部重創、體內嚴重出血，目前仍在新光醫院搶救中，詳細案發原因以及肇事責任仍待警方釐清。
警方調查，吳男當時沿著中正路行駛時，疑似搶快想要左轉，但視線被前方小貨車給遮蔽，沒有注意到正要行駛進公車總站的公車，而直接撞上；監視器畫面中洪姓公車司機（64歲）雖然已經緊急剎車，但騎士仍朝公車直直衝去，撞上公車右前車頭後，吳男遭彈飛。
吳男頭部大力碰撞到地面，肝臟、腎臟、脾臟破裂引起嚴重內出血，送醫急救後仍未脫離險境。
警方調查，洪姓司機並無酒駕情事，至於吳男是否有酒駕情形仍待抽血後確認，車禍發生原因以及肇事責任仍待警方進一步釐清。
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(中時電子報)
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