新冠肺炎疫情持續在全球大爆發，日本累計確診案例飆破9000人大關，造成境內至少190人染疫喪命，首相安倍晉三16日宣布，日本全國進入緊急狀態，暫定實施至5月6日。日前政府從感染者較多的地區開始，依序向每戶家庭發放2枚布口罩，但因尺寸太小而引發民怨，更被戲稱為「安倍口罩」。

綜合日媒報導，日本政府自3月起，向醫院、養老院等機構發放約250個儲備醫用口罩，4月上旬也追加發放約5,500萬個口罩，17日上午從東京都世田谷區開始，陸續將布口罩配送至各戶。布口罩每枚約200日圓（約新台幣56元），再加上配送費用，總計花費高達466億日圓（約新台幣130億元）。

近日陸續有民眾在網路上抱怨口罩的尺寸太小，配戴起來不僅不舒適，且整個下巴都會露出來，兩側也無法緊貼雙頰。橫濱市一名婦女表示，收到的布口罩與一般正常不織布醫用口罩相比之下，尺寸明顯縮小不少，女性和孩童或許還能使用，但對男性來說實在太小了，防疫功效可能也大不如預期。

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(中時電子報)