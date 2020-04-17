新冠肺炎疫情蔓延，隨著確診和死亡人數攀升，各國人心惶惶。疫情除了重創全球經濟，卻也為大自然帶來前所未有的「副作用」，歐洲太空總署（European Space Agency）日前釋出2張衛星空拍圖，對比威尼斯在疫情爆發前後，水面上航行的船隻數量變化巨大。

歐洲太空總署的衛星哨兵2號 （Sentinel-2），在哥白尼計劃（Copernicus Programme）中負責監測地球環境變化，可以看到2張照片拍攝位置一樣，但景色卻差異甚大，照片分別為2019年4月19日，以及2020年4月13日；可以清楚看到去年的威尼斯相當熱鬧，數十艘船隻同時航行在威尼斯大運河及朱代卡運河（Giudecca Canal）上，不過受到疫情影響後，運河航行的船隻數量減少，河面也變得清澈，就連水底的地形都能清楚見到。

歐洲太空總署公布威尼斯衛星圖對比照，疫情讓船全沒了視線直透水底 。（圖／記者張靖榕攝）

這樣的美景竟然是新冠肺炎所帶來的「副作用」，威尼斯人口約5萬多人，每年平均接待的遊客數高達3600萬，義大利自3月8日下封鎖令後，這個位在亞得里亞海邊的城市少了數百萬遊客影響，不管在經濟、市容和生態，很快就回到未遭人為影響的的樣貌。

貼文一出立刻引起網友熱議，像是有人就留言，「大自然母親在向我們呼喊！抓住這個機會看看我們在我們生活的地方殺了多少自然生態」。不過，也有人持反面意見認為，「為了比較，應該考慮潮汐高度和當前流動方向，而不是日期」、「污染仍然存在，由於沒有船隻交通，它只是在運河底深處移動」。

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(中時電子報)