藝人徐若瑄碩士論文近日在網路被揭露，論文主題以自己為研究個案，引起熱烈討論，其指導教授、世新大學公共關係暨廣告學系專任副教授許安琪今(17)日透過校方發表聲明，表達力挺，認為徐若瑄在演藝圈發展多元化，且深耕超過30年，實具有研究選樣代表性。

許安琪以三點聲明回應徐若瑄論文事件：

一、 著作係屬技術報告：

有關徐若瑄所著之「互聯網時代藝人轉型策略之初探性研究：以徐若瑄為例」，係為碩士學位技術報告。徐若瑄為藝術類之從業人士，依據學位授予法之規定，其撰寫技術報告以取得碩士學位。技術報告強調實務應用之價值，非同於一般碩士論文強調理論之創新，兩者有本質之不同。

二、 個案挑選之代表性：

徐若瑄之著作旨在提供藝人轉型之策略參考，以其於演藝圈發展的多元化且深耕超過30年，實具有研究之選樣代表性。

三、 研究方法採自述法（Self-narrative research）：

「自述法（Self-narrative research）是一種社會科學研究方法，又稱為「自我敘說」或「自我敘事」的研究。許多碩士在職班的論文以研究者自身所處之機構（公司或企業）或場域為研究主體（以某某企業或品牌為例），即為此例。徐若瑄之著作係以「徐若瑄」此一品牌IP做為研究標的，論述此品牌轉型策略之歷程。為求嚴謹，兼以深度訪談法，邀訪參與此品牌轉型過程之老協珍和Bio-essence的專業經理人，足見徐若瑄之著作符合技術報告之研究規範。

(旺報 )