前公懲會委員長石木欽。資料照片

前公懲會委員長石木欽因遭司法院指涉不當行為，去年9月遭送監察院調查，但石木欽今委由律師對司法院院長許宗力，前祕書長、大法官呂太郎及司法院政風處長沈明倫提出偽告文書等告訴，並怒斥3人「躲在行政威權操弄暗箭」

石木欽聲明稿指出，他的請辭案，司法院「未審先判」先以新聞稿不實抹黑，再洩密給特定媒體帶風向，待他澄清後，又改以在上位者應有更高道德標準指控他，再度企圖抹黑他為破壞司法改革者的形象。

石木欽說他當時是公懲會委員長與司法院院長許宗力地位孰高？他遭司法院指控違反法官倫理有行政違失，隨即辭去委員長職務自清，但許宗力為了就任司法院院長，曲解憲法「再任非續任」，不顧社會觀感，執意當個帶頭違憲的司法院院長

石反問許宗力，究竟是誰在戀棧官位？他也強烈質疑司法院高層違法操弄迄今已7個月餘，未見司法院對此有任何積極調查作為；他指出許宗力等人，對證據確鑿的刑事犯罪，到底要誠實面對，還是要巧言飾辯繼續眷戀高位﹖全國人民都在看!

(中時 )