商業捕鯨！獵殺海洋生物，以及每年大量倒入海裡的垃圾，早己引起海洋生態浩劫！今年是世界地球50週年，Discovery 頻道特別推出《海洋守護者保羅沃森》向一生為海洋保育奔走的鬥士-保羅沃森(Paul Waston)致敬，他為了保護海豹，不惜肉身擋船。Discovery頻道於4月22日世界地球50週年當天晚間10點播出《海洋守護者保羅沃森》一生的故事，透過得獎紀錄片導演萊斯利契爾考特的鏡頭，喚醒全球海洋保育意識。

瓦森曾經是國際刑警組織發出紅色通報的頭痛人物。（Discovery頻道 提供）

這位自稱生態恐怖份子的老船長保羅沃森，一生竭力為海洋生物請命，冒生命危險保護瀕危物種或受威脅的棲地，他為了保護海豹，不惜肉身擋船；為阻止鯨魚獵殺，不顧危險、直接以船撞船；這些超狂、超猛的瘋狂舉止就是要強力遏止海洋物種的非法濫捕，然而這些瘋狂舉動也同時讓他遭人抹黑與傷害，被哥斯大黎加與日本政府通緝，甚至連國際刑警組織都對他發出紅色通報！

瓦森刻意把自己跟海豹的皮毛銬在一起，隨之冰上拖行，表達強烈抗議。（Discovery頻道 提供）

《海洋守護者保羅沃森》節目結合沃森船長的訪談、海洋守護者協會震撼人心的資料畫面，以及史詩般壯闊優美的海底奇觀。這位自稱生態恐怖份子、眼神炯炯發亮的老船長從一張張泛黃的照片，帶觀眾回顧他不凡而輝煌的保育史蹟。為了捍衛海洋生物，他的船員們駕著懸掛骷髏旗標的船，一次次在歐洲、南極海……與獵捕船隊正面交鋒：為了避免加拿大漁民獵殺海豹，他猛到以肉身阻擋船隻！為了不讓俄國捕鯨船隊捕鯨前進，硬是不怕死，駕船擋在捕鯨船與鯨群之間。

瓦森與同伴不惜以肉身阻擋，成功使挪威獵捕海豹船放棄捕獵。（Discovery頻道 提供）

保羅沃森還冒險登上「地球上最大的殺鯨器」—日本日新丸號，即使被當成人質，也要阻止殺鯨行動；這些激進手段常為他帶來危險，更惹來非議 ! 這樣的舉止也讓他樹敵無數，不僅海豹獵人曾破門而入，50多人圍毆他一人，哥斯大黎加、日本還分別指控他危及船隻、非法入侵他，讓他四面楚歌、走上逃亡之路，最後被捕、鋃鐺入獄。不過，這位反骨鬥士的心臟超強無比，不以為意地說：「冒生命危險保護瀕危物種或受威脅的棲地，這種情操很，高，貴！」

破壞的鎖、來不及歸還的旅館鑰匙都記錄著他保育海洋付出的心酸血淚。（Discovery頻道 提供）

「一旦你殺害太多組員，維生系統就會開始瓦解，海洋死亡就是人類的死亡！」多駭人的警語！沃森這位知道自己在做什麼的鬥士，以他的勇猛無懼和絕對熱忱，打動全球千千萬萬人的心，不只支持他的行動，更加入保育行列！現在，他們擁有全球最大的非政府海軍「全球海洋守護者」，繼續在世界各地協助巡邏十幾個國家附近的海域，守護海洋生物的安全！

撞壞獵鯨船的激進手段存活了鯨魚，卻也讓瓦森樹敵無數。（Discovery頻道 提供）

史上最狂海洋保育鬥士， 以肉身擋船涉的氣魄！《海洋守護者保羅沃森》。（影音由Discovery頻道製作，取自YouTube）

(中時電子報)