新北市教育局辦理「反毒影音徵件比賽」，學生須使用「抖音」軟體錄製影片才可參賽，民進黨市議員李坤城、鄭宇恩質疑，抖音多次被踢爆有資安疑慮，歐美各國陸續禁用，新北市反用市府預算，推廣中國大陸的軟體；新北市教育局表示，考量抖音廣受年輕族群喜愛才會使用，為避免資安疑慮，活動決議暫緩。

新北市教育局日前辦理「反毒影音徵件比賽」，廣邀國、高中生拍攝反毒影片參賽，第一名獎金1萬2000元、第二名1萬元、第三名6000元，徵件規範要求學生下載「抖音」軟體，並完成帳號註冊，上傳到抖音社群後，下載並錄製成光碟送件教育局參賽。

鄭宇恩、李坤城今召開記者會質疑，去年起陸續有新聞證實，抖音APP侵犯用戶隱私、騙取數據等問題，美國多個地方政府陸續禁用，新北市教育局卻毫無資安意識，特別選用抖音軟體參賽，且比賽總獎金11萬元，「新北市根本是用11萬元預算，推廣中國大陸的軟體！」

鄭宇恩指出，教育局今雖緊急發函，要求各校停止使用該軟體，但鶯歌尖山國中仍在校網刊登徵件訊息，可見亡羊補牢、為時已晚。

李坤城指出，甚至在教育局的徵件文件中，以中國大陸用語「視頻競賽」作為文件標題，實在弔詭，要求教育局審慎思考，立即停辦。

新北市教育局表示，當初考量抖音在年輕族群中廣受歡迎，才會作為活動的參賽工具，教育局15日發布實施計畫給各校，隔天接獲民眾反映恐有資安疑慮，今已立即發函停止使用該軟體，活動也一併暫緩辦理。

(中時 )