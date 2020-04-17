斥資新台幣1488萬元的金湖托育資源中心新建工程今（17）日動土，楊鎮浯縣長期待這座親子館在6歲以下幼兒的照顧、諮詢方面，提供東半島鄉親更即時的服務，讓新一代在更完善的環境下，邁開他們快樂成長的腳步。
坐落於金湖鎮公所後方小山坡，四周環境幽雅，生活機能頗佳的金湖托育資源中心，規畫2層樓建築，單一層樓面積達800平方米，未來將以6歲以下幼兒為對象，提供托育服務諮詢、幼兒照顧諮詢、課程活動、兒童教具圖書外，也會由外展車下鄉進行社區相關服務，擴大托育資源的運用與效益。
楊鎮浯縣長表示，縣府在社福館原設有托育資源中心，為提供金湖、金沙鎮2地更便利的托育服務，規畫新增金湖托育資源中心，希望在嬰幼兒照顧方面帶來加乘效果。
金湖鎮長陳文顧也指出，金湖托育資源中心鄰近金門醫院、新市社區活動中心和山外商圈，可建構在地化、便利化、優質化的整合性托育資源服務網絡，強化社區托育能量，減輕家庭照顧壓力，建立更和諧、溫馨的親子關係。
(中時 )
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