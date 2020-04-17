前桃園地檢署檢察長彭坤業涉入關說疑雲，檢察官評鑑委員會決議報由法務部交付檢察官人事審議委員會審議，不過，檢審會17日審議全國檢察官考評的會議中卻沒有列入彭案，引發檢審委員質疑將延宕其他檢察官職務評定，主席陳明堂則裁示5月1日上午加開臨時會審議。

檢審委員林達在會議中表示，法務部連番要求各地檢署繳交「不良好」的名單時，一審的偵查檢察官，擔當全國檢察主力、重責與門面，卻也是整個體系中最被糾錯、最被問責、最被管考、嚴重毀損檢察形象的彭坤業主任，仍穩坐高檢署主任，完全不受提報討論，這到底是甚麼樣的體系和制度？

林達同時向高檢署提出質疑，彭坤業今年的考評，有沒有具體的建議？法務部要求地檢署檢察官的同時，對高檢署的標準在哪裡？對檢察長的標準在哪裡？如果彭的考評案留給下一屆處理，外界已經罵翻，內部又何以公平服眾？

林達同時提案，審議彭坤業接受陳情處理違失事件的「行政監督案」、「主任職務案」及「考評案」，並在2周後加開臨時會，讓彭坤業有準備答辯的時間。

主席陳明堂裁示，將在5月1日上午加開臨時會審議。

前法務部長邱太三被控去年3月向前桃園地檢署檢察長彭坤業，關說桃園名醫逃漏稅案，彭坤 業被調職高檢署主任檢察官，監察院去年立案調查。監察院2月11日召開第2次彈劾案審查會，結果監委投票否決，邱、彭2人彈劾案不成立，但對法務部提出糾正案。

檢察官評鑑委員會則認為認為彭坤業有2項違失，第一是沒有依規定通知政風機構處理「請託關說」，所以不符規定，且指示所屬處理本案過程，也有失當。第二是行使個案指揮監督權違法且有失周延。在10日決議報由法務部交付檢察官人事審議委員會審議。

(中時 )