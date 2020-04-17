中央流行疫情指揮中心今（17）下午再度宣布單日「零確診」，繼昨（16）日全家便利商店推出APP商品預售「指定咖啡第二杯0元」後，7-ELEVEN今也推出4月17日當日限定「CITY CAFE大杯熱美式咖啡買7送7」優惠，顧客可透過OPEN POINT APP行動隨時取—CITY CAFE防疫打氣優惠專區購買，每名會員限購2組，限量10萬組，售完為止。

全家昨日在宣布零確診後，於全家APP商品預售平台推出「指定咖啡第二杯0元」活動，只要使用全家APP商品預售購買，就可享有大杯經典熱拿鐵（原價55元）、大杯經典熱美式（原價45元），同商品第二件0元優惠，每位會員限購1組。

昨日開賣後吸引大量顧客搶購，甚至導致全家APP當機。全家也在隨後宣布，因民眾購買踴躍網站壅塞，商品預售「指定咖啡第二杯0元」並無限量，在23:59前會員皆可各購買一組。在不限量之下，銷售數字應十分可觀。

此外，全家今表示，指揮中心宣布連續兩日維持零確診，為感謝每位默默守護台灣的防疫Hero，全家今（4/17）下午16:00至23:59止，推出APP商品預售可口可樂Zero PET（600ml）第二件0元優惠，每位會員限購1組，總限量10萬組。

(工商 )