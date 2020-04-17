中航（2612）17日下午兩點舉辦線上法說會，公司董事長彭士孝指出，今年因新冠肺炎疫情，業界遭受史無前例的挑戰，但因貨物運輸仍為國際間必要的商業活動，貨運受的影響遠小於客運。

中航協理唐邦正指出，中國大陸疫情已經緩和，並推出基礎建設救市方案，本月市場日益好轉，信心提高，公司船隻換約時間分散在四季，下半年復甦程度是業績關鍵。法人指出，中航船隻清一色是海岬型船，以目前一年期長約日租1.2到1.3萬美元來看，租價已經略高於中航船隊平均成本價，而租價會逐季升高，中航全年仍可享有獲利。

唐邦正在簡報中指出，今年中國大陸鐵礦砂進口量估成長2％，煤炭首季進口量增加28％，但因官方決定增加本國煤炭開採量，後續進口量會減少，全年進口量大約與去年相當。

船噸部分，今年海岬型船估增加135艘，但因疫情影響工期，實際交船數會減少；拆船部分則有加速，首季已拆船24艘，包括5艘舊超大型油輪改裝成的超大型海岬船，估計今年拆船數會遠超越去年的34艘。

中航去年營收37.63億元，獲利3.24億元，EPS1.64元，公司董事會決議配發現金股利0.8元。

(工商 )