新冠肺炎疫情對民眾、商家以及企業均造成不小的衝擊，台新銀行除配合政府防疫紓困政策提供受疫情影響持卡人降息、緩繳方案外，為滿足民眾防疫期間購物需求，積極整合各大超市、藥妝、網購通路提供消費優惠，最高可獲1,800元回饋，對即將來到的各項繳稅需求，並提供刷卡繳納牌照稅6期零利率，及6％街口幣回饋，期望陪伴民眾抗疫，減輕納稅負擔。

台新銀行表示，防疫期間宅在家的民眾，可透過國內網購平台進行消費選購，4月底前在指定通路刷台新信用卡限量登錄，最高可獲1,800元回饋，或9月底前在四大超商、頂好超市、Jasons及指定網購通路，使用街口APP綁定街口聯名卡消費，最高可獲8％回饋。另6月底前的每週週五，至全聯福利中心以PX Pay綁定台新信用卡，先儲值後消費滿千元，最高可獲6％福利點。

台新銀行指出，每年4月繳納汽機車牌照稅，建議可善用線上繳稅服務，再獲該行提供的各項繳稅優惠，民眾可透過網路或電話語音刷台新信用卡繳稅，登錄獲0.5％刷卡金回饋及最高6期零利率優惠，及同年4月至5月內，加油刷台新信用卡，獲加油每筆最高5％刷卡金回饋，還有機會獲得牌照稅金額返還最高上限1萬元。

對於習慣使用街口支付的民眾，4月底前使用街口APP綁定台新街口聯名卡，繳納台北市牌照稅可獲6％街口幣回饋。偏好在全家便利店或7-ELEVEN繳稅的民眾，刷台新信用卡繳牌照稅，最高可獲50元購物金回饋。

(工商 )