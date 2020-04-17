2018年以創立「火鍋超市」打響名號的「祥富水產」驚傳長期虧損而倒閉，讓不少饕客對此直呼：「生意那麼好也會倒？」也讓這個近年新興的餐飲模式再成討論焦點。曾去過「祥富水產」用餐的賓客受本報記者採訪時表示，會來祥富水產吃主要是可以親自選購新鮮的海鮮後直接下鍋，而且價格實惠、CP值高，但以台北新光三越南西店來說，缺點就是因為餐廳設在百貨公司裡，座位空間明顯較狹小，「如果又是在疫情期間，真的會不敢去」。

「祥富水產」並非唯一在新冠肺炎疫情下影響營運的火鍋超市品牌，海霸王去年打造的火鍋超市品牌「前鎮水產」有2家店面，而受到疫情衝擊，自4月1日起將其中的昆明店暫時停止營業以節省成本，不過相較於「祥富水產」被員工爆料淚訴「2個月薪水都沒發」、「快活不下去」，海霸王則是將暫停營業中的「前鎮水產」昆明店員工，安排支援旗下位於同區域的其他餐廳品牌，作法相對貼心。目前「前鎮水產」僅留下德立莊店集中心力經營管理，該店擁有300多種食材、300個座位，堪稱北區食材及座位數規模最大的火鍋超市。

海霸王表示，在疫情重挫餐飲產業之下，目前業績雖然減少了約一半，但「前鎮水產」較旗下其他餐廳品牌的營收更穩定，分析原因在於火鍋超市的食材都有上保鮮膜個別包裝，賓客來用餐反而會更安心，且餐廳許多座位間本來也就有將每桌客人隔開的木頭隔柵，讓賓客更有保留自己空間的安全感；海霸王也指出，面對疫情，「前鎮水產」也做出模式上的調整以讓損耗降到最低，像是本來所有食材都擺放在架上，而現在會將保鮮程度較高的食材，先放在廚房冰箱或冰櫃裡，賓客需要時再拿出來，以減少食材耗損。

(中時 )