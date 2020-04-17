大陸北京一名社區保全在巡邏時，突然仰面摔倒、不停抽搐。當下有一個纖細身影急忙上前，對他施以心肺復甦術急救，幸好搶救得宜讓保全逐漸甦醒。影片曝光後引發網友熱烈討論，紛紛誇讚畫面中的女子不僅醫術了得、就連顏值和明星相比也絲毫不遜色。

根據《北京日報》報導，這名救人的正妹醫生，名字叫朱灝宇，目前正在北京協和醫學院攻讀博士後。朱灝宇回憶起當時情況，表示自己原本正在車內整理東西，突然發現前方有人倒在地上還不斷抽搐，覺得情況不對，趕快跑過去。她先用手托住對方的頭和頸部，將他身體放平後，發現患者當時面部呈現紫色的缺氧狀態，人也已失去意識，呼吸、脈搏也都消失了，便立即做心肺復甦術急救並請周圍的人打電話叫救護車。

經過2分鐘的急救後，保全逐漸從昏迷中清醒，為了避免他咬傷自己的舌頭，正妹醫師還讓他保持側臥。大約10分鐘後救護車趕到時，保全的狀況已趨於平穩，朱灝宇向急救人員報告完整體情況後才離開，而這名保全目前也已經恢復健康、平安出院。

這段過程全都被社區的監視器錄下來並在網路曝光。網友看過後紛紛稱讚「妳飛奔的樣子真美」、「最美身影」、「醫生真是白衣天使」、「人美心善，笑容也那麼好看，簡直是仙女下凡」還有網友開玩笑說道，「美啊，我以為是哪個明星小姐姐」、「好美啊。不知道這個小姐姐缺不缺男朋友」。

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(中時電子報)