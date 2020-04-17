下周國際新聞事件
04/20 周一 日本3月進出口、貿易收支
歐元區2月貿易收支
芝加哥聯準銀行全國活動指數3月
業績報告:IBM
04/21 周二 澳洲央行利率決議
美國3月成屋銷售
業績報告: 可口可樂、網飛、德儀、日本佳能
04/22 周三 API原油庫存報告
美國2月房價指數
EIA原油庫存報告
業績報告:美鋁、波音、科林研發、PayPal、特斯拉、賽靈思
04/23 周四 南韓Q1 GDP成長率
Jibun Bank日本月製造業/服務業/綜合PMI初值
Markit歐元區4月製造業/服務業/綜合PMI初值
美國請領失業救濟人數報告
Markit美國4月製造業/服務業/綜合PMI初值
美國3月新屋銷售
堪薩斯聯準銀行製造業指數4月
業績報告:3M、亞馬遜、賽普拉斯半導體、英特爾
04/24 周五 日本3月通膨報告
美國耐久財訂單3月
密西根消費者信心指數4月
(時報資訊)
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