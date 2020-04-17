下周國際新聞事件

04/20　周一 日本3月進出口、貿易收支

歐元區2月貿易收支

芝加哥聯準銀行全國活動指數3月

業績報告:IBM

04/21　周二 澳洲央行利率決議

美國3月成屋銷售

業績報告: 可口可樂、網飛、德儀、日本佳能

04/22　周三 API原油庫存報告

美國2月房價指數

EIA原油庫存報告

業績報告:美鋁、波音、科林研發、PayPal、特斯拉、賽靈思

04/23　周四 南韓Q1 GDP成長率

Jibun Bank日本月製造業/服務業/綜合PMI初值

Markit歐元區4月製造業/服務業/綜合PMI初值

美國請領失業救濟人數報告

Markit美國4月製造業/服務業/綜合PMI初值

美國3月新屋銷售

堪薩斯聯準銀行製造業指數4月

業績報告:3M、亞馬遜、賽普拉斯半導體、英特爾

04/24　周五 日本3月通膨報告

美國耐久財訂單3月

密西根消費者信心指數4月

(時報資訊)

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