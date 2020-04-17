造紙大廠正隆（1904）今日召開線上法說，總經理蔡東和表示，2020年首季營運表現略優於去年同期，惟新冠肺炎疫情可能衝擊全球經濟、需求、物流及原料成本，目前對5、6月營運略為看淡，預期對第二季影響可控制在10％內，上半年營收力拚持平去年同期。

蔡東和表示，首季台灣及越南生產未受影響，僅中國大陸因復工進度延遲產生些許干擾，所幸對集團首季營收及產銷沒有太大影響，2020年首季自結合併營收91.33億元，仍年增0.15％，自結毛利率亦優於去年同期，疫情對營運的不利衝擊相當微小。

蔡東和指出，在工紙、紙器、家紙3大產品中，首季以家紙動能最強，由於市場需求強勁，目前仍維持全產能積極加班生產，1～4月家紙營收年增逾3分之1。工紙及紙器銷售亦算平穩，首季營收稍有提升。

不過，蔡東和對正隆第二季營運看法趨守，主因隨著疫情全球延燒，紙漿及廢紙的進口原物料價格提升，船運等跨國運輸亦較不順。受此影響，雖然目前狀況未明，但預期5月起全球景氣及需求可能因此減少，影響集團營運成本、外銷價格及需求量，對營運暫且看淡。

蔡東和預期，家紙需求熱度5月起可能稍有減緩，第二季家紙營收仍可望較去年同期小幅成長。工紙及紙器受外銷市場影響，亦預期5月起需求可能稍有衰退，營收估較首季小幅衰退，預期影響可控制在10％以內，上半年集團營收估持平或略低於去年同期。

蔡東和指出，正隆目前在台灣及越南均推動投資建設計畫，由於疫情影響跨國流動及相關會議，僅能以視訊會議取代，相關不便預期仍多少影響後續工程進度。希望疫情能盡快結束，使工程進度能按預定計畫如期完成。

針對廢紙價格方面，蔡東和表示，目前台灣為國內及進口廢紙各半，由於回收及物流體系因疫情受阻，近期進口廢紙價格提升較多，由過去每噸100美元左右提升到180美元。預期6月起生產成本將開始受到影響，對此將審慎因應，盡力減少對毛利影響。

而中國大陸因廢紙原料及工紙價格波動劇烈，使紙器價格相當不安定。蔡東和表示，正隆目前由台灣提供3分之2、當地供應3分之1的工紙原料，會因應市況調整自台灣提供及在地採購的工紙比例，受衝擊程度相對較小，目前較留意接單及帳目，狀況仍在可掌控範圍。

(時報資訊)