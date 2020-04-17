台灣線上零售業龍頭—富邦媒(8454)旗下通路momo購物網全力搶攻蘋果手機換機潮，於今(17)日晚上8點同步全球開放預購iPhone SE(2020)，並獨家附贈限量周邊配件。

蘋果公司4月15日於官網無預警推出2020年新版iPhoneSE，暌違4年的「平價版iPhone」親民價格轟動全球果粉，momo根據經驗分享，蘋果品牌力極受市場青睞，每逢新機發表定能掀起搶購熱潮，2019年iPhone11系列開賣首日短短一小時momo即湧進較平日5倍人流。iPhoneSE(2020)甫亮相更旋風式轟動全球，其親民的價格備受果粉矚目，64GB、128GB及256GB三種容量規格，定價依序為14500元、16500元、20000元；功能上亦絲毫不遜色，搭載堪稱歷代iPhone最出色的單相機系統、迄今智慧型手機中最快速的A13仿生晶片等，加上「經典Home鍵回歸」之下，讓忠實果粉換機潮蠢蠢欲動。

富邦媒表示，旗下通路momo購物網全力搶攻換機潮，將於今(17)日晚上8點同步全球開放預購iPhoneSE(2020)，並獨家附贈限量周邊配件，為讓果粉輕鬆划算購得iPhone搶手新機，momo善用豐厚的集團資源，凡購機搭配台灣大門號iPhoneSE(2020)0元起。

在周邊商品部分，momo亦推出iPhone新機周邊配件如：犀牛盾、UAG、moshi、Richmond&Finch、Switcheasy、apbs等精選品牌商品同步優惠85折起。

(時報資訊)