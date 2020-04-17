因應在家自煮風潮，統一超(2912)7-ELEVEN日前推出滿足民眾一日三餐需求的「振興優惠券」，開跑至今累積近200萬人次使用，帶動活動商品業績成長40%。

新冠肺炎疫情致使在家自煮風氣興盛，7-ELEVEN持續以「就近買 安心吃」系列活動持續架構消費者倚賴的生活服務平台，日前推出滿足民眾一日三餐需求的「振興優惠券」，開跑至今累積近200萬人次使用，帶動活動商品業績成長40%；即日起推出「居家應援箱」限量預購，共有500元和800元兩種規格，內有米、油、麵、罐頭等居家屯糧必備食材，整箱購買相較自行採買更為方便，且最高可現省469元，讓忙碌上班的小資族、主婦輕鬆買齊日常所需，開賣至今已熱銷千組。

統一超7-ELEVEN表示，消費者於4月21日前仍可至官網免費下載電子版優惠券，除多項食品飲料最低享有買1送1等優惠，更精選多項超值早餐優惠，以及多款經典鮮食/即食商品搭配飲料特惠組合餐，透過24小時全天候供應，讓民眾就近買、安心吃。

在門市部分，為落實防疫，7-ELEVEN早於今年3月起，針對醫院內及週邊門市先暫停客席區及廁所開放使用，交通轉運、廠辦型門市客席區減少座椅數量並拉大座位間距，未來各單店將視商圈狀況及政府規範彈性調整，更在3月中旬率先同業於各門市設置免費酒精，提供顧客入店時自行消毒，提供顧客安心的用餐及消費空間；公司亦於各門市張貼排隊動線之地貼，協助大家保持社交距離、減低接觸機會，部分門市已於客席區測試用餐隔板，未來將陸續導入各門市。

(時報資訊)