7-11也為每天無私付出的人打氣。CITY COFFEE也推出大熱美買7送7活動，但此活動僅限會員使用，每位限購2組。(圖擷自7-11臉書)

中央流行疫情指揮中心今（17）下午帶來好消息，宣布台灣三度單日「零確診」，全家便利商店隨即發布，為感謝臺灣防疫英雄守護臺灣，以及全體台灣民眾集體努力的防疫成果，全家將於今（4/17）下午16:00至23:59分止，在全家APP商品預售平臺推出「指定可樂第二杯0元」活動，預料又將引起一波搶購潮。

全家表示，消費者只要使用全家APP商品預售購買，就可享有可口可樂zero PET(600ml)，同商品第二件0元優惠，每位會員限購一組，一起集氣邁向日日零確診！

便利商店除了全家推出慶祝活動，7-11也為每天無私付出的人打氣。CITY COFFEE也推出大熱美買7送7活動，但此活動僅限會員使用，每位限購2組。

茶飲連鎖店日出茶太也表示，當日下午兩點到六點，日出茶太明星商品「太極厚茶拿鐵」同品項第二杯「0元」，感念辛勞防疫工作人員。

(中時電子報)