未達酒駕標準輾斃騎士 砂石車司機僅業務過失致死 15:442020/04/17 中時 楊宗灝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市大溪區台7線12.7公里附近，17日上午6時許發生死亡車禍。(警方提供／楊宗灝桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市大溪區台7線12.7公里附近，17日上午6時許發生死亡車禍。(警方提供／楊宗灝桃園傳真) 桃園市大溪區台7線12.7公里附近，17日上午6時許發生死亡車禍，曾姓男子駕駛的曳引車，疑似轉彎未注意後方機車超車，輾斃黃姓68歲騎士。大溪警方根據現場跡證初判，懷疑曳引車轉彎時視線死角，未注意機車超車釀禍。 肇事43歲曾姓駕駛酒測值為0.05，未達肇事公共危險0.15移送標準，警方已檢附生理平衡檢測及現場跡證，移送桃園地檢署偵辦。 ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ (中時 ) #大溪 #移送 #現場 #肇事 #跡證 也許您會感興趣 推薦閱讀 23歲女騎士下班遭公車輾斃 肇事司機：沒看到有人 10:232020/04/13 社會 檢疫落跑挨罰拒繳罰款 3人扣車房4人限制出境 15:052020/04/13 社會 女騎士慘死家人等不到共進晚餐 肇事司機5萬交保 17:512020/04/13 社會 運匠替肇事酒店泊車小弟頂罪 緩起訴2年 11:262020/04/14 社會 國3苑裡段清晨連環撞 男爆頭亡新增1肇事車輛 00:072020/04/15 社會 開戶交易資料 證交所籲網路查詢 04:102020/04/15 證券．權證 研讀警察參考書躲查緝 詐團仍被逮 09:592020/04/15 社會 自小客車衝撞民宅鐵門落跑 警方抽絲剝繭循線破案 10:112020/04/15 社會 消防弟兄忙抗疫 回家不敢抱孩子 04:102020/04/16 地方新聞 股東會防疫首選 典華推最強戶外大空間 04:102020/04/17 證券．權證 社會熱門新聞 誰是台灣「最美女高生中」！景美甜美系女孩奪冠 - 社會 汐止夫妻散步遭攻擊 吸強力膠犯嫌：以為對方是仇家 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 三義火炎山驚傳登山客墜谷 搜救人員登山搜救 - 社會 女大生酒醉喊我要 男子半推半就「嗯」下去了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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