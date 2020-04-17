桃園市大溪區台7線12.7公里附近，17日上午6時許發生死亡車禍。(警方提供／楊宗灝桃園傳真)

桃園市大溪區台7線12.7公里附近，17日上午6時許發生死亡車禍，曾姓男子駕駛的曳引車，疑似轉彎未注意後方機車超車，輾斃黃姓68歲騎士。大溪警方根據現場跡證初判，懷疑曳引車轉彎時視線死角，未注意機車超車釀禍。

肇事43歲曾姓駕駛酒測值為0.05，未達肇事公共危險0.15移送標準，警方已檢附生理平衡檢測及現場跡證，移送桃園地檢署偵辦。

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(中時 )