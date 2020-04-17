上海東方衛視記者張經義因違反《兩岸人民條例》第33條第2項，國人不得擔任中陸黨政軍相關職務，陸委會將依法開罰。這又衍生出在陸國企航空公司擔任機師和空姐也會不會遭到相同待遇的問題，對此，民進黨立委羅致政表示，只要沒有涉及黨政軍的控制、相關機構或外圍組織不會有太大法律問題，所以不用擔心。

張經義日前於白宮記者會，向美國總統川普表示他來自台灣；陸委會表示，東方衛視是陸方黨務及政務系統直屬的事業單位，張已涉及違反《兩岸人民條例》第33條第2項，國人不得擔任中陸黨政軍相關職務，依法可處以新台幣10萬至50萬元罰鍰。

如果只因擔任記者就要備受罰，那麼擔任大陸國企航空的空姐和機師是否也要受罰？據港媒《中評網》報導，羅致政表示，如果是涉及大陸黨政軍的媒體，有查清楚的必要，但其他商業團體例如陸企國航空公司空姐、機師等，沒有涉及黨政軍的控制，沒用擔心的必要。

(中時電子報)