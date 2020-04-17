雲林斗南78歲林姓老翁騎機車載妻子，15日行經台一丁線新光陸橋附近，和一輛轎車相撞，造成夫妻不治，轎車行車紀錄器壞掉，死者家屬疑車禍後轎車司機找替身避責，在網路徵求當時紀錄影片，斗南警分局下午根據民眾提供影片，強調，肇事車輛只有一男駕駛，並無乘客。

老夫婦車禍亡疑駕駛替換行車紀錄器說真相。(許素惠翻攝)

該起車禍發生在15日上午8點15分許，死者夫婦由斗南往斗六方向，在上新光橋前的十字路口與李姓男子開的轎車相撞，林姓夫妻送醫急救傷重不治。

警方調查，李姓駕駛酒測值0，車上行車紀錄器故障，該路口又沒監視器，所以未拍下肇事當時情形。外傳李肇事後，有找一女子充當駕駛，引起死者家屬懷疑其中有內情，在臉書社團「斗南人讚出來」po文，徵求當天事故發生時間前後行經車輛的行車紀錄影片，俾協助釐清車禍原因。

斗南警分局五組組長徐呈璋說明，李姓駕駛的行車紀錄器確實故障，經積極追查，有一開砂石車的司機熱心提供了車後紀錄器，拍下車禍情況，警方也通知家屬到警所查閱，證明確實只有李姓駕駛，並未找人當替身，釋除家屬疑慮。

(中時 )