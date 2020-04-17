因新冠肺炎疫情肆虐，各行各業都出現困境，被封為最美包租婆的38歲韓星全智賢日前加入「善良房東運動」，自發性對名下首爾江南區的出租房屋減租，近日卻有知情人指出，全智賢名下三成洞等地的房租根本沒有減免，質疑全智賢是假面善良房東，公司稍早回應因中間管理人出現失誤，確認後已全數減免房租。

元斌夫妻、RAIN夫妻、李孝利夫妻、朴恩惠、徐章勳等人日前宣布，為了共體時艱，願意主動減免部分房租，好讓眾人度過難關。當時媒體報導，全智賢對自己的房客提出了減免2個月10%房租的優待，昨(16日)卻有人向韓媒爆料，批評全智賢所持有三成洞、論峴洞、二村洞的建築房客並沒得到優惠，質疑根本是過度包裝。

對此，公司稍早回應，全智賢名下建築的減免待遇與部分報導說法不同，之後又增加了幾處的減免優待，得知有沒減免的狀況後，發現是中間人管理失誤，已更正並傳達減免措施，希望能替眾人解除困境。

(中時電子報)