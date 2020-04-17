台灣4天內3次0確診，「零例」的好消息讓全台人民振奮，防疫有成也讓中華職棒樂天桃猿隊嗅到商機，猿隊陣中有強打者「林立」與「零例」音相同，為慶祝台灣連2日零例，特別推出「零例入袋」、「零例短T」等商品，希望全世界都能擁有林立的威力，零例。

昨日台灣「0例」確診新冠肺炎，負責轉播樂天桃猿主場賽事的Eleven Sports就在臉書上發布林立的梗突來慶祝「零例」，17日再度「背靠背」0確診，樂天桃猿隨即發布慶助活動，於臉書上公布，「世界級的防疫，連2日零例入袋，Rakuten Monkeys 應林立要求，推出凌厲的榮耀系列，『零例入袋』讓各位放滿防疫物品，『零例短T』是防疫人員榮耀的守護，祈求全世界都能擁有林立的威力，零例！」

林立是桃猿隊強打者，去年打擊率3成89、敲出20轟，拿下年度打擊王、最佳三壘手、台灣大賽MVP，今年比2場比賽，打擊率也高達4成44。桃猿行銷團隊結合林立加油口號，「林立的威力，凌厲」，推出印有「林立的威力，零例」的商品，瞬間吸引目光。

零例入袋售價390元、零例短T售價680元，將於百貨及網路同步預購，僅限今日。桃猿球團嗅到商機的行動力也讓球迷嘖嘖稱奇，「真的佩服行銷團隊欸 這樣也行」、「這團隊行銷手法太強大了，還跟時事結合」、「我以為沒看球賽省門票錢的（？」、「荷包君沒有因為防疫期間不能看球少工作啊！」

(中時 )