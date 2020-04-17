新冠肺炎衝擊經濟，中央規劃發放「振興經濟酷碰券」，悠遊卡公司董事長陳亭如表示，悠遊卡協助無現金支付防疫及配合政府政策，讓超過2,000萬張卡參與，責無旁貸。

陳亭如指出，悠遊卡公司提供電子票證「悠遊卡」及電子支付「悠遊付」兩項產品，組合成「一卡+一付」，提供深入民間消費的商家覆蓋率及最多使用者的台灣獨有無現金支付方案，期能協助全台灣各地的商家及消費者，都能受惠於政府推出的振興方案。

悠遊卡目前流通卡數超過8,300萬張、每年穩定有2,000萬張以上的活躍卡數，顯示悠遊卡在台灣可謂是人手一卡，除一般的聯名卡外，從學生證到敬老卡、客層涵蓋學生、年輕人、年長者等全年齡層，多年來使用方式便利且無障礙。

在悠遊卡已擁有超過8萬個零售支付點、1,500個品牌聯名的基礎上。陳亭如表示，會持續積極爭取讓悠遊生態圈加入振興方案，讓更多消費者及商家享受到政策美意。

(工商 )