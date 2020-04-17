最近有很多人在問：「為什麼台酒防疫酒精有米酒香味？」台灣菸酒公司指出，米酒香味主因是各國搶買酒精原料，為了讓防疫酒精保持穩定供應，台酒使用農委會協助提供之台灣在地糙米產製米酒，由米酒再精餾成酒精，未添加任何化學成份，因此防疫酒精才會留有淡淡米酒香味，但清潔消毒效果是一樣的。

自新冠肺炎疫情爆發以來，為穩定民心達成國人對防疫需求，台酒公司於第一時間立即響應政府號召，在極短時間內迅速組建「酒精國家隊」，讓原本毫無包裝過高濃度酒精的六個酒廠，能夠在極短時間內達成國人對防疫需求，像是宜蘭酒廠停下金雞母紅露酒的生產，隆田酒廠則是暫停鹿茸酒產出，而百年歷史的嘉義酒廠亦停止頂級高粱酒與藥味酒的生產等。

台菸酒指出，自2月「酒精國家隊」投入生產防疫酒精以來，總共已生產超過1,100萬瓶防疫酒精，總舖銷通路亦已涵蓋健保藥局、便利商店、連鎖超市及量販店等約21,000個據點，涵蓋密度之廣足以堪稱世界第一。

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(工商 )