新加坡的新冠肺炎疫情急劇惡化,16日急增728宗確診病例,累計確診人數飆升超過4,000人,面對疫情短時間看似無法平息,許多行業低收入戶生活陷入困難,藝人們紛紛站出來呼籲大家幫助弱勢,孫燕姿今(17日 )發文喊話打氣,「在這個阻斷措施期間,讓我們堅強及過得更有意義,謝謝每一位鼓勵人心的你我,傳達更多的正能量这」。⁣⁣⁣

她表示疫情肆虐數月,自己身處的音樂圈,許多幕後的音樂老師、表演者、舞者、企劃組、藝人經紀、妝髮服飾等相關都遭受重大考驗,尤其没有固定收入的人都一片茫然,工作遙遙無期;除了娛樂圈,其他行業同樣受到動盪。最受打擊的,將會是低收入家庭,尤其是有小孩跟年長的家庭,當然也包括殘疾人士及精神病患,「我想呼籲所有新加坡人,團結熱心募捐給需要的人事,在這個時候,您的慷慨是他們最需要的動作」。

日前剛宣布新婚的何維健,1日至今和老婆除了一周外出一次添購物資,其他時間都配合政府呼籲待在家裡,他表示:「藝人的部份可能還好,但工作人員停工沒收入,真的影響滿大的,不僅僅是娛樂圈、媒體業,所有產業都是,有任何提出需要幫助的訊息,我這邊都會盡量配合,接下來已經規劃了幾個慈善演出,為的就是幫助需要的人募款。」

他日前推出新歌〈找到你〉,許多歌迷喊話要何維健邀老婆入鏡拍MV,因受疫情影響無法拍攝,「現在真的是沒辦法,有在考慮用婚禮畫面剪成MV」;他原訂四月底來台宣傳,也因疫情而延期,何維健為大家打氣要對抗疫有信心:「先一起度過疫情難關,等大家安全後我立馬穿打歌服奔向你們!」

孫燕姿防疫期間都待在家中。(翻攝藝人IG)

何維健(左)和老婆防疫期間都待在家中。(翻攝藝人IG)

(中時 )