立法院第10屆立委就任後至今近3個月，各政黨民調也隨之出爐，據媒體民調最新資訊顯示，這屆國會五大政黨負面聲量，由少至多分別是台灣民眾黨20.7%，民進黨27.9%，再來是國民黨31.0%，以及時代力量31.1%，「台灣基進黨表現最糟糕，拿下43.2%的負面聲量」。讓不少網友驚嘆，「台灣基進真的爛到誇張」。

據《趨勢民調大數據》今17日公布最新民調，國會五大政黨113席立委總聲量排行，國民黨的關聯聲量以及擴散聲量，明顯高於其他四個政黨。若總量視為100%，國民黨就占了53.3%，民進黨15%、時代力量13.3%以及台灣民眾黨12.6%，3個政黨的聲量均占10-15%，台灣基進最少，僅5.8%。

此外，針對國會五政黨間聲量的正負評價，時代力量正面聲量比例較高，佔42.1%、負面聲量31.1%，國民黨正面聲量居次也有30.8%、負面聲量31.0%，執政的民進黨正面聲量28.5%、負面聲量27.9%，台灣民眾黨正面聲量30.2%、負面聲量20.7%，最不受民眾待見的則是台灣基進黨，正面聲量26.9%、負面聲量43.2%。

值得注意的是，該民調也以搜尋量文字雲分析，可發現網友在提及國民黨時，最常提到的人名為「吳斯懷」、「葉毓蘭」以及「陳玉珍」，其中「吳斯懷」與「葉毓蘭」兩位不分區立委，自選前到選後依然集大量負評於一身，民進黨部分則是因前立委洪慈傭酬庸和《國土計畫法》重大爭議而被抨擊，民眾黨則因為蔡宜芳爆發不倫戀，進汽旅完整身心而引起不小的風暴，被網友戲稱為「保母黨」。

台灣基進黨則是因為立委陳柏惟讓「港人當兵」相關言論，而引起朝野極大反感，在網路爆發大量負面聲量。

此次民調係由《趨勢民調大數據》所做輿情分析與調查，調查期間為109年 1月12日至4月12日三個月時間，調查工具使用「趨勢民調大數據網路輿情搜尋引擎」，關聯聲量係以主文數+回文數，用以評估單一議題被討論的程度。

(中時電子報)