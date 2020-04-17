西屯區大鵬三村診療所為1968年所建，閒置至今有十餘年之久。（盧金足攝）

台中市西屯區鵬程里活動中心旁的大鵬三村軍眷診療所閒置多年，當地居民屢次向市府反映，希望將診療所活化再利用。民政局長吳世瑋17日到場現勘，與軍方達成的共識，診療所將交由市府代管，並做為非營利公益使用。目前大鵬新城約1200多戶，長者占65％以上，將朝蓋活動中心方向研議，滿足社區民眾需求。

吳世瑋感謝軍方與民代共同協助，指示西屯區公所盡速提出代管計畫，將朝蓋活動中心方向研議，滿足社區民眾需求，目前大鵬新城約有1200多戶，長者占65％以上，市長盧秀燕上任之後，里活動中心2樓規畫設置托嬰中心，肯定民政局、社會局及衛生局的努力，加上當地里長的協助，給民眾更好的活動空間。

大鵬三村軍眷診療所活化一案，市府日前邀請相關單位現勘，爭取軍方同意讓西屯區公所代管維修，吳世瑋、立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益、市議員楊正中、西屯區長陳寶雲、鵬程里里長陳文聿及國防部空軍司令部政參官官明賢等人會勘討論，雙方順利達成共識。

吳世瑋說，盧秀燕關心閒置空間活化，將請西屯區公所盡速向軍方提出代管計畫，規畫未來蓋建為活動中心，經費將由民政局籌措，感謝立委、市議員協助，讓計畫成形。

洪柳益表示，民眾盼將診療所改為該里活動中心，將現行的里活動中心改為長照及托育場所，楊瓊瓔了居民心聲，主動邀集各單位代表來協調，終獲共識，盼市府整理周邊環境，讓空間完善利用。

楊正中感謝楊瓊瓔幾周來努力與國防部協調，現勘得到共識，診療所經過這15年來的努力，終於能保留下來，並交給市府代管。西屯區大鵬三村診療所位於現鵬程里活動中心隔壁，該建物為1968年所建，先前係眷村診療所，自大鵬三村2005年改建為大鵬新城社區後，診療所閒置至今有十餘年之久。

(中時 )