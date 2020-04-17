鈺齊-KY(9802)第一季合併營收為新台幣27.73億元，年增7.6%，創歷史同期新高，毛利率23.8%，較去年同期揚升4.2個百分點，營業利益比去年同期成長35.8%，達新台幣3.56億元，歸屬於母公司稅後淨利為新台幣3.54億元，EPS 2.02元，亦分別較去年同期大幅成長72.5%及50.7%，首季營收、營業利益、稅後淨利，共創歷史同期新高。

鈺齊大陸、越南及柬埔寨首季產能占比分別為27.7％、43.2％、29.1％，非大陸產能占比已逾7成，而柬埔寨產能更首度超越大陸。另關於銷售地區(品牌客戶指定目的地)，大歐洲首季營收及比重分別達到新台幣12.3億元及44.4%，而大美洲市場則是逐年開發有成，首季已達新台幣10.3億元(37.1%)，多品牌接單策略對產品組合優化、營運規模擴增以及銷售地區分散，確可產生多元正面效果。

全球新冠肺炎(COVID-19)疫情，導致大陸各廠區延後開工而減少2月及3月的總產量，而且自三月中下旬過後，隨著全球疫情急速惡化，品牌客戶下單態度及拉貨動能轉趨保守，當前國際情勢不確定因素仍高，故未來數月營運展望，仍需視全球疫情控管程度及終端消費市場表現而定。

(時報資訊)