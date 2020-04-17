造紙大廠正隆（1904）今日召開線上法說，蔡東和表示，2019年對正隆是稍有進步的一年，今明2年將加強在台投資，強化紙包裝、家紙服務及市占率，同時增進循環經濟效益。今明2年預計將在台灣及越南合計投資逾100億元，以增強長期營運精進發展。

正隆目前在台灣有4座造紙廠、7座紙器廠、1座紙品包材廠，中國大陸有9座紙器廠、越南則有1座造紙廠、3座紙器廠。工紙年產能198公噸、白卡紙年產能5萬公噸、家紙年產能7.2萬公噸。紙器年產能17.04億平方公尺。

正隆2019年合併營收403.87億元，年減1.93％，但毛利率22.84％、營益率8.7％，雙創近25年新高。雖因業外顯著由盈轉虧，歸屬母公司稅後淨利23.03億元，年減38.42％，仍改寫歷史次高，每股盈餘（EPS）2.08元。董事會擬配息1.2元，盈餘配發率約57.69％。

正隆代理發言人何台琅表示，以各地區營收觀察，2019年為台灣68.4％、中國20.1％、越南11.5％，各產品為紙器53.5％、工紙31.8％、家紙11.1％、其他3.6％。去年營收因產品價格下滑而衰退，獲利則因前年認列處分中國子公司收益28.59億元，比較基期較高。

展望未來，正隆將加強在台投資，包括投資20.8億元興建燕巢新紙器廠，建置1.8億平方公尺年產能，預計2021年上半年投產。竹北廠則規畫增設1座90噸生質能CFB熱電系統，預計投資15億元、2021年第四季商轉。

正隆表示，生質能熱電系統有助於廢棄物資源化，提升替代燃料率，轉型綠能服務。集團另規畫投資8億元，進行造紙廠品質、環保、能資源整合系統精進改善，並斥資4億元進行紙器預印、加工及自動化精進改善。

越南方面，蔡東和表示，預計分5期投資興建的平陽造紙廠，首期30萬噸年產能3越產能已達近100％，目前展開第二期建設，預計投資2億美元（約新台幣60億元）建置年產能35～40萬公噸工紙面紙，目標2021年第四季投產。

同時，正隆亦規畫越南北江紙器廠目前正在籌備中，預計投資1000萬元。蔡東和表示，受新冠肺炎疫情影響跨國人力流動，相關不便仍多少影響後續工程進度。希望疫情能盡快結束，是平陽造紙廠第二期產能如期在明年第四季投產，帶動正隆營運穩步成長。

(時報資訊)